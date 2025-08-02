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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Драма 1937

Рейтинг французских фильмов в жанре драма 1937 года

Великая иллюзия 8.3
1 Великая иллюзия
драма, военный 1937, Франция
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Бальная записная книжка 7.9
2 Бальная записная книжка
драма 1937, Франция
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