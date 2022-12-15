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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Драма

Рейтинг французских фильмов в жанре драма

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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Леон
2 Леон
драма, триллер, криминал 1994, Франция
8.7
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Отец
3 Отец
драма 2020, Великобритания / Франция
8.5
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Господин Никто
4 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Капернаум
5 Капернаум
драма 2018, Ливан / Франция
8.3
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Исходный код
6 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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2+1
7 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Парфюмер: история одного убийцы
8 Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма 2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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Океаны
9 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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Сибирский цирюльник
10 Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама 1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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Другие
11 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Легенда
12 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Малхолланд Драйв
13 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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Заложница 2
14 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Лолита
15 Лолита
мелодрама, драма 1997, США / Франция
7.7
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Худший человек на свете
16 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Жизнь в розовом цвете
17 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Гордость и предубеждение
18 Гордость и предубеждение
мелодрама, драма 2005, Франция / Великобритания
7.6
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Дюнкерк
19 Дюнкерк
драма, военный, исторический 2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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Это всего лишь конец света
20 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Дыши во мгле
21 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
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Эйфель
22 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Коломбиана
23 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Влюбись в меня, если осмелишься
24 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.5
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Завод
25 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
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Мечтатели
26 Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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Хлоя
27 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
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Молодость
28 Молодость
драма 2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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Гнездо жаворонка
29 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Меланхолия
30 Меланхолия
фантастика, драма 2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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Револьвер
31 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Антихрист
32 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
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Нелюбовь
33 Нелюбовь
драма 2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
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Жизнь Адель
34 Жизнь Адель
драма, мелодрама 2013, Франция
7.3
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Билли Эллиот
35 Билли Эллиот
драма, комедия 2000, Великобритания / Франция
7.3
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Скафандр и бабочка
36 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Догвилль
37 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Джеки
38 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Золотой век
39 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
40 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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Козырные тузы
41 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Параллельные миры
42 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
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Париж
43 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Малавита
44 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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Петровы в гриппе
45 Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
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Перестрелка
46 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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Александр
47 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Дом, который построил Джек
48 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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13-й район: Кирпичные особняки
49 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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Мадам
50 Мадам
драма, комедия 2017, Франция
6.8
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Нимфоманка: Часть 1
51 Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика 2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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Тебя никогда здесь не было
52 Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив 2017, США / Франция
6.7
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Великая красота
53 Великая красота
комедия, драма 2013, Италия / Франция
6.6
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Шоссе в никуда
54 Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма 1997, США / Франция
6.3
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Двуличный любовник
55 Двуличный любовник
триллер, драма 2017, Франция
6.1
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Титан
56 Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.9
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Аннетт
57 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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Утомленные солнцем 2: Предстояние
58 Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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Память
59 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
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Утомленные солнцем 2: Цитадель
60 Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный 2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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Космополис
61 Космополис
драма 2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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