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1
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
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2
Леон
драма, триллер, криминал
1994, Франция
8.7
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3
Отец
драма
2020, Великобритания / Франция
8.5
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4
Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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5
Капернаум
драма
2018, Ливан / Франция
8.3
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6
Исходный код
драма, фантастика
2011, США / Франция
8.1
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7
2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама
2016, Франция / Великобритания
7.9
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8
Парфюмер: история одного убийцы
триллер, драма
2006, Германия / Франция / Испания / США
7.9
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9
Океаны
драма, документальный
2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
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10
Сибирский цирюльник
исторический, драма, мелодрама
1998, Россия / Франция / Италия / Чехия
7.8
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11
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.8
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12
Легенда
триллер, драма, криминал
2015, Великобритания / Франция
7.8
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13
Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика
2001, Франция / США
7.7
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14
Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик
2012, Франция
7.7
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15
Лолита
мелодрама, драма
1997, США / Франция
7.7
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16
Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама
2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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17
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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18
Гордость и предубеждение
мелодрама, драма
2005, Франция / Великобритания
7.6
Оцените
19
Дюнкерк
драма, военный, исторический
2017, США / Великобритания / Франция
7.6
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20
Это всего лишь конец света
драма
2016, Франция / Канада
7.6
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21
Дыши во мгле
фантастика, драма
2018, Франция
7.5
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22
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.5
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23
Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер
2011, США / Франция
7.5
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24
Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама
2003, Франция / Бельгия
7.5
Оцените
25
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
26
Мечтатели
эротика, драма
2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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27
Хлоя
триллер, драма
2009, США / Канада / Франция
7.4
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28
Молодость
драма
2015, Италия / Франция / Швейцария / Великобритания
7.4
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29
Гнездо жаворонка
драма
2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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30
Меланхолия
фантастика, драма
2010, Германия / Швеция / Дания / Франция / Италия
7.4
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31
Револьвер
триллер, драма, криминал
2005, Франция / Великобритания
7.4
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32
Антихрист
ужасы, драма
2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
Оцените
33
Нелюбовь
драма
2017, Россия / Франция / Бельгия / Германия
7.4
Оцените
34
Жизнь Адель
драма, мелодрама
2013, Франция
7.3
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35
Билли Эллиот
драма, комедия
2000, Великобритания / Франция
7.3
Оцените
36
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.3
Оцените
37
Догвилль
триллер, драма
2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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38
Джеки
драма, биография
2016, США / Франция
7.2
Оцените
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39
Золотой век
драма
2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
Оцените
40
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.2
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41
Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия
2007, Великобритания / США / Франция
7.2
Оцените
42
Параллельные миры
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
7.2
Оцените
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43
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.1
Оцените
44
Малавита
криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
7.1
Оцените
45
Петровы в гриппе
драма
2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
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46
Перестрелка
криминал, боевик, драма
2016, Франция / Великобритания
6.9
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47
Александр
драма, приключения, военный
2004, США / Германия / Франция
6.8
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48
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
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49
13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал
2014, Франция / Канада
6.8
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50
Мадам
драма, комедия
2017, Франция
6.8
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51
Нимфоманка: Часть 1
драма, эротика
2013, Дания / Германия / Франция / Бельгия / Великобритания
6.8
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52
Тебя никогда здесь не было
триллер, драма, детектив
2017, США / Франция
6.7
Оцените
53
Великая красота
комедия, драма
2013, Италия / Франция
6.6
Оцените
54
Шоссе в никуда
мистика, ужасы, триллер, драма
1997, США / Франция
6.3
Оцените
55
Двуличный любовник
триллер, драма
2017, Франция
6.1
Оцените
56
Титан
драма, триллер
2021, Франция / Бельгия
5.9
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57
Аннетт
драма, мюзикл
2021, США / Франция
5.8
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58
Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма
2010, Германия / Россия / Франция
5.8
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59
Память
драма, мистика
2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
Оцените
60
Утомленные солнцем 2: Цитадель
драма, исторический, военный
2010, Россия / Германия / Франция
5.4
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61
Космополис
драма
2012, Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2
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