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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Криминал

Рейтинг французских фильмов в жанре криминал

Леон
1 Леон
драма, триллер, криминал 1994, Франция
8.7
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Васаби
2 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Легенда
3 Легенда
триллер, драма, криминал 2015, Великобритания / Франция
7.8
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Заложница 2
4 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
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Рейд
5 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
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22 пули. Бессмертный
6 22 пули. Бессмертный
криминал 2010, Франция
7.5
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Револьвер
7 Револьвер
триллер, драма, криминал 2005, Франция / Великобритания
7.4
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Козырные тузы
8 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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Малавита
9 Малавита
криминал, драма, триллер 2013, США / Франция
7.1
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13-й район: Ультиматум
10 13-й район: Ультиматум
боевик, фантастика, криминал 2009, Франция
7.0
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Перестрелка
11 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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Хитмэн
12 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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13-й район: Кирпичные особняки
13 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
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Тайна Сен-Тропе
14 Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
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