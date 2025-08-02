Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Комедия 2024

Рейтинг французских фильмов в жанре комедия 2024 года

Приключения Паддингтона 3 7.7
1 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Ночь в зоопарке 6.9
2 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
Оцените
Смотреть трейлер
Элла и Черный Ягуар 6.6
3 Элла и Черный Ягуар Семейный фильм о приключениях отважной девочки и её четвероногого друга
приключения, комедия, семейный 2024, Франция
Оцените
Смотреть трейлер
Разбитые сердца 6.6
4 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
Оцените
Смотреть трейлер
Кот и пёс 6.1
5 Кот и пёс Семейная комедия о захватывающих приключениях домашних питомцев
приключения, анимация, комедия 2024, Франция
Оцените
Смотреть трейлер
Холоп из Парижа 5.5
6 Холоп из Парижа Избалованный мажор попадает в прошлое и учится ценить простую жизнь
комедия 2024, Франция
Оцените
Смотреть трейлер
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
«Честнее, чем большинство наших фильмов»: американцы посмотрели «Брата» и «Брата-2» и заметили один огромный минус
Кто сказал, что полицейские дорамы скучные? «Хороший мальчик» с рейтингом 8,5 на КП доказывает обратное — 5 причин включить
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
4 сезона наслаждения сюжетом и вкусной еды: у этого сериала с Джереми Алленом целых 93% «свежести», пропускать такое — грех
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше