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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Балет

Рейтинг французских фильмов в жанре балет

Парк 6.7
1 Парк
балет 2021, Франция
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Самые ожидаемые фильмы
866
Мстители: Доктор Дум 17 декабря 2026
644
Сумерки. Сага. Затмение 5 ноября 2026
346
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 10 декабря 2026
238
Голодные игры: Рассвет Жатвы 26 ноября 2026
214
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2 11 февраля 2027
Лучшие фильмы в прокате
8.9
Остров забвения
8.8
Человек-паук: Новый день
8.7
Одиссея
8.7
Король Лев
8.6
Дюна: Часть вторая
Топ 1000 лучших фильмов
9.5
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Побег из Шоушенка
9.0
Stray Kids: The dominATE Experience
8.9
Темный рыцарь: Возрождение легенды
8.9
ENHYPEN [WALk the LINE SUMMER EDITION] in CINEMAS
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