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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Анимация 2023

Рейтинг французских фильмов в жанре анимация 2023 года

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Самые ожидаемые фильмы
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Трансформеры: Восхождение Звероботов 8 июня 2024
523
Аватар 3 19 декабря 2024
517
Аватар 4 17 декабря 2026
230
Аватар 5 21 декабря 2028
156
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение 17 августа 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.6
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Король неба
9.4
Стражи Галактики. Часть 3
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
9.2
Рок дог 3: Битва за бит
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Человек-Паук: Паутина Вселенных
9.4
Король неба
9.4
Стражи Галактики. Часть 3
9.2
Судзумэ закрывает двери
9.2
Кот в сапогах 2: Последнее желание
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