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Рейтинг французских фильмов в жанре анимация

Балерина
1 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
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Астерикс и тайное зелье
2 Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
8.0
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Астерикс: Земля Богов
3 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
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Артур и Минипуты
4 Артур и Минипуты
анимация, сказка, семейный 2006, США / Франция
7.7
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Стань легендой! Бигфут младший
5 Стань легендой! Бигфут младший
анимация 2017, Франция / Бельгия
7.7
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Артур и месть Урдалака
6 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
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Трио из Бельвилля
7 Трио из Бельвилля
комедия, анимация 2003, Франция / Бельгия / Канада / Великобритания / Латвия
7.6
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Кролецып и Хомяк Тьмы
8 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Иллюзионист
9 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
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Артур и война двух миров
10 Артур и война двух миров
сказка, анимация 2010, Франция
7.5
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Охотники на драконов
11 Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.4
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