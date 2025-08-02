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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Приключения 2024

Рейтинг французских фильмов в жанре приключения 2024 года

Граф Монте-Кристо 8.2
1 Граф Монте-Кристо Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма 2024, Франция
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Приключения Паддингтона 3 7.7
2 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Элла и Черный Ягуар 6.6
3 Элла и Черный Ягуар Семейный фильм о приключениях отважной девочки и её четвероногого друга
приключения, комедия, семейный 2024, Франция
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Сент-Экзюпери 6.4
4 Сент-Экзюпери История создания знаменитой философской сказки «Маленький принц»
приключения 2024, Бельгия / Франция
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Кот и пёс 6.1
5 Кот и пёс Семейная комедия о захватывающих приключениях домашних питомцев
приключения, анимация, комедия 2024, Франция
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Пушистое превращение 5.8
6 Пушистое превращение Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
приключения, анимация, фэнтези 2024, Канада / Франция
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
7 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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Последний день земли 4.9
8 Последний день земли
приключения 2024, Франция
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