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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Приключения 2022

Рейтинг французских фильмов в жанре приключения 2022 года

Миньоны: Грювитация
1 Миньоны: Грювитация
анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный 2022, США / Франция / Япония
8.2
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Кролецып и Хомяк Тьмы
2 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Эра выживания
3 Эра выживания
приключения, драма, фантастика 2022, Литва / Франция / Бельгия
6.5
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