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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Приключения

Рейтинг французских фильмов в жанре приключения

Терминатор 2: судный день
1 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Пятый элемент
2 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
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Васаби
3 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Валериан и город тысячи планет
4 Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
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Зорро
5 Зорро
комедия, семейный, вестерн, приключения 1975, Франция / Италия
7.9
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Приключения Паддингтона 2
6 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
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Астерикс: Земля Богов
7 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
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Мой волк
8 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
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Расправь крылья
9 Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.7
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Кролецып и Хомяк Тьмы
10 Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.6
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Коломбиана
11 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
12 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Ларго Винч: начало
13 Ларго Винч: начало
триллер, приключения 2008, Франция
7.4
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Приключения Паддингтона
14 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
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Ларго Винч: Заговор в Бирме
15 Ларго Винч: Заговор в Бирме
приключения 2011, Франция
7.4
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Охотники на драконов
16 Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.4
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Астерикс и Обеликс против Цезаря
17 Астерикс и Обеликс против Цезаря
исторический, приключения, комедия, семейный, сказка 1999, Франция / Германия / Италия
7.3
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Воображариум доктора Парнаса
18 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Александр
19 Александр
драма, приключения, военный 2004, США / Германия / Франция
6.8
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Вавилон н.э.
20 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Соломон Кейн
21 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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Необычайные приключения Адель
22 Необычайные приключения Адель
приключения 2010, Франция
6.6
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Такси 5
23 Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.4
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