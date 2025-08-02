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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Боевик 2024

Рейтинг французских фильмов в жанре боевик 2024 года

Граф Монте-Кристо 8.2
1 Граф Монте-Кристо Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма 2024, Франция
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Агент на уикенд 6.1
2 Агент на уикенд Боевик с Люком Эвансом о бывших любовниках, вынужденных объединиться для важной миссии
боевик, триллер 2024, Франция
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Ворон 6.1
3 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
4 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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