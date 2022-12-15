Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция Боевик

Рейтинг французских фильмов в жанре боевик

Терминатор 2: судный день
1 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Пятый элемент
2 Пятый элемент
приключения, триллер, боевик, фантастика, мелодрама 1997, Франция
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Заложница
3 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Валериан и город тысячи планет
4 Валериан и город тысячи планет
фантастика, боевик, приключения 2017, Франция
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Доберман
5 Доберман
боевик 1997, Франция
7.9
Оцените
Из Парижа с любовью
6 Из Парижа с любовью
боевик 2009, Франция
7.9
Оцените
Обитель зла
7 Обитель зла
ужасы, боевик, триллер, фантастика 2002, Германия / Франция / Великобритания
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Заложница 2
8 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Перевозчик 3
9 Перевозчик 3
боевик 2009, Франция
7.7
Оцените
Обитель зла: Последняя глава
10 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Коломбиана
11 Коломбиана
драма, приключения, боевик, триллер 2011, США / Франция
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рейд
12 Рейд
боевик, триллер, криминал 2011, Индонезия / США / Франция
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Профессионал
13 Профессионал
триллер, боевик 1981, Франция
7.5
Оцените
Такси 4
14 Такси 4
боевик, комедия 2007, Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люси
15 Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Обитель зла 3
16 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Козырные тузы
17 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
Оцените
13-й район: Ультиматум
18 13-й район: Ультиматум
боевик, фантастика, криминал 2009, Франция
7.0
Оцените
Напролом
19 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Судная ночь 3
20 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Перестрелка
21 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хитмэн
22 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Обитель Зла 2: Апокалипсис
23 Обитель Зла 2: Апокалипсис
боевик, ужасы, фантастика, триллер 2004, Германия / Франция / Великобритания / Канада
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вавилон н.э.
24 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
Оцените
13-й район: Кирпичные особняки
25 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Анна
26 Анна
боевик 2018, США / Франция
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Неудержимые 3
27 Неудержимые 3
боевик 2014, США / Франция
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Соломон Кейн
28 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лукас
29 Лукас
боевик 2018, Франция
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Такси 5
30 Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Приложение киноафиши