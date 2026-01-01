Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
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7.5
1
Острые козырьки: Бессмертный человек
Полнометражное продолжение сериала "Острые козырьки" во главе с Киллианом Мерфи
исторический, криминал, драма, боевик
2026, Франция / Великобритания / США
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Рецензия
7.3
2
Марсупилами. Пушистый круиз
Семейный фильм о неведомой зверушке, за которой охотятся все браконьеры мира
приключения, комедия, семейный
2026, Бельгия / Франция
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