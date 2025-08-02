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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2024

Рейтинг французских фильмов 2024 года

Граф Монте-Кристо 8.2
1 Граф Монте-Кристо Невинно осуждённый сбегает из тюрьмы и начинает мстить
боевик, приключения, драма 2024, Франция
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Месье Азнавур 7.7
2 Месье Азнавур История восхождения Азнавура от уличного певца до легенды шансона
биография, драма, музыка 2024, Франция
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Приключения Паддингтона 3 7.7
3 Приключения Паддингтона 3 Забавный медвежонок и его человеческая семья исследуют джунгли Перу
приключения, анимация, комедия 2024, Франция / США
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Что случилось осенью 7.2
4 Что случилось осенью Драма Франсуа Озона о сложных семейных отношениях
драма 2024, Франция
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Субстанция 7.0
5 Субстанция Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
ужасы 2024, США / Франция / Великобритания
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Ночь в зоопарке 6.9
6 Ночь в зоопарке Кролик-мутант держит в страхе всех зверей
анимация, комедия, ужасы 2024, Франция / США / Бельгия / Канада
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Возвращение Одиссея 6.7
7 Возвращение Одиссея Историческая сага с Рэйфом Файнсом о постаревшем герое Трои
исторический 2024, Франция / Греция / Италия / Великобритания / США
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Элла и Черный Ягуар 6.6
8 Элла и Черный Ягуар Семейный фильм о приключениях отважной девочки и её четвероногого друга
приключения, комедия, семейный 2024, Франция
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Разбитые сердца 6.6
9 Разбитые сердца Скромница и плохиш получают второй шанс на любовь
комедия, драма, мюзикл 2024, Бельгия / Франция
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Kelly's Way - Diary of a Champion 6.6
10 Kelly's Way - Diary of a Champion
документальный 2024, Франция / Эстония
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Партенопа 6.5
11 Партенопа Взлёты и падения итальянской красавицы из высшего общества в объективе Паоло Соррентино
драма, фэнтези 2024, Франция / Италия
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Сент-Экзюпери 6.4
12 Сент-Экзюпери История создания знаменитой философской сказки «Маленький принц»
приключения 2024, Бельгия / Франция
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Агент на уикенд 6.1
13 Агент на уикенд Боевик с Люком Эвансом о бывших любовниках, вынужденных объединиться для важной миссии
боевик, триллер 2024, Франция
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Ворон 6.1
14 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Кот и пёс 6.1
15 Кот и пёс Семейная комедия о захватывающих приключениях домашних питомцев
приключения, анимация, комедия 2024, Франция
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Саван 5.8
16 Саван Овдовевший бизнесмен обустраивает высокотехнологичные могилы. Фильм от мастера боди-хоррора Дэвида Кроненберга
ужасы, триллер 2024, Канада / Франция
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Пушистое превращение 5.8
17 Пушистое превращение Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
приключения, анимация, фэнтези 2024, Канада / Франция
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Синистер. Пожиратель душ 5.7
18 Синистер. Пожиратель душ Фильм ужасов о демоне, который похищает детей
ужасы, триллер 2024, Франция
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Город страха 5.6
19 Город страха Триллер о писателе, который расследует массовое убийство сектантов
драма 2024, Франция / Германия / США
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Ларго Винч: Гнев прошлого 5.5
20 Ларго Винч: Гнев прошлого Миллиардер Ларго Винч спасает похищенного сына и свою репутацию
боевик, приключения, триллер 2024, Бельгия / Франция
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Холоп из Парижа 5.5
21 Холоп из Парижа Избалованный мажор попадает в прошлое и учится ценить простую жизнь
комедия 2024, Франция
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Перевозчик душ 5.0
22 Перевозчик душ Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу
ужасы, триллер 2024, Франция / Великобритания
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Последний день земли 4.9
23 Последний день земли
приключения 2024, Франция
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Эммануэль 4.3
24 Эммануэль Главная героиня открывает новые грани чувственности в роскошном Гонконге
драма 2024, Франция
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