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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2021

Рейтинг французских фильмов 2021 года

Мой волк
1 Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.8
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Худший человек на свете
2 Худший человек на свете
драма, комедия, мелодрама 2021, Норвегия / Франция / Швеция / Дания
7.6
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Эйфель
3 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Волк и Лев
4 Волк и Лев
семейный 2021, Франция / Канада
7.4
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Петровы в гриппе
5 Петровы в гриппе
драма 2021, Россия / Франция / Швейцария
6.9
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Титан
6 Титан
драма, триллер 2021, Франция / Бельгия
5.9
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Исчезнувший
7 Исчезнувший
триллер 2021, Великобритания / Франция
5.9
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Бабушка
8 Бабушка
ужасы 2021, Испания / Франция
5.8
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Аннетт
9 Аннетт
драма, мюзикл 2021, США / Франция
5.8
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Память
10 Память
драма, мистика 2021, Колумбия / Таиланд / Франция / Германия / Мексика / Катар / Китай / Швейцария
5.8
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Тайна Сен-Тропе
11 Тайна Сен-Тропе
комедия, криминал 2021, Франция
5.0
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Коати. Легенда джунглей
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9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
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