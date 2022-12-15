Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2018

Рейтинг французских фильмов 2018 года

Капернаум
1 Капернаум
драма 2018, Ливан / Франция
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Астерикс и тайное зелье
2 Астерикс и тайное зелье
анимация 2018, Франция
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дыши во мгле
3 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Завод
4 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
Дом, который построил Джек
5 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
Оцените
Анна
6 Анна
боевик 2018, США / Франция
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лукас
7 Лукас
боевик 2018, Франция
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Такси 5
8 Такси 5
комедия, боевик, приключения 2018, Франция
5.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Бугимен
9 Бугимен
ужасы, фэнтези, триллер 2018, Марокко / Франция
4.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши