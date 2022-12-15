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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2016

Рейтинг французских фильмов 2016 года

2+1
1 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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Обитель зла: Последняя глава
2 Обитель зла: Последняя глава
триллер, боевик, ужасы, фантастика 2016, Германия / Австралия / Канада / Франция
7.6
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Это всего лишь конец света
3 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Джеки
4 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Любовь не по размеру
5 Любовь не по размеру
мелодрама, комедия 2016, Франция
7.2
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Путешествие времени
6 Путешествие времени
документальный, фантастика 2016, США / Франция / Германия
7.0
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Судная ночь 3
7 Судная ночь 3
триллер, боевик, ужасы 2016, США / Франция
6.9
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Без тормозов
8 Без тормозов
комедия 2016, Франция / Македония
6.9
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Неоновый демон
9 Неоновый демон
ужасы, триллер 2016, США / Франция
6.9
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Перестрелка
10 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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Девять жизней
11 Девять жизней
комедия, семейный 2016, Франция
6.4
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