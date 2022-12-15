Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2014

Рейтинг французских фильмов 2014 года

Астерикс: Земля Богов
1 Астерикс: Земля Богов
анимация, приключения 2014, Франция
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Приключения Паддингтона
2 Приключения Паддингтона
семейный, комедия, приключения 2014, Великобритания / Франция / США / Канада
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люси
3 Люси
фантастика, боевик 2014, Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
13-й район: Кирпичные особняки
4 13-й район: Кирпичные особняки
боевик, драма, криминал 2014, Франция / Канада
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Неудержимые 3
5 Неудержимые 3
боевик 2014, США / Франция
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Приложение киноафиши