Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2009

Рейтинг французских фильмов 2009 года

Господин Никто
1 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
Оцените
Из Парижа с любовью
2 Из Парижа с любовью
боевик 2009, Франция
7.9
Оцените
Океаны
3 Океаны
драма, документальный 2009, Франция / Швейцария / Испания / Монако
7.9
Оцените
Перевозчик 3
4 Перевозчик 3
боевик 2009, Франция
7.7
Оцените
Артур и месть Урдалака
5 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Иллюзионист
6 Иллюзионист
анимация 2009, Великобритания / Франция
7.5
Оцените
Хлоя
7 Хлоя
триллер, драма 2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
Химера
8 Химера
триллер, фантастика, ужасы 2009, США / Канада / Франция
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Рок-волна
9 Рок-волна
комедия 2009, Великобритания / Германия / Франция
7.4
Оцените
Антихрист
10 Антихрист
ужасы, драма 2009, Дания / Германия / Франция / Швеция / Италия / Польша
7.4
Оцените
Воображариум доктора Парнаса
11 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
Оцените
13-й район: Ультиматум
12 13-й район: Ультиматум
боевик, фантастика, криминал 2009, Франция
7.0
Оцените
Соломон Кейн
13 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Приложение киноафиши