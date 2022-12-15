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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2008

Рейтинг французских фильмов 2008 года

Заложница
1 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
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LOL (ржунимагу)
2 LOL (ржунимагу)
комедия 2008, Франция
7.7
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Коко до Шанель
3 Коко до Шанель
биография 2008, Франция
7.5
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Астерикс на Олимпийских Играх
4 Астерикс на Олимпийских Играх
семейный, приключения, комедия, фэнтези 2008, Франция / Испания / Германия
7.4
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Ларго Винч: начало
5 Ларго Винч: начало
триллер, приключения 2008, Франция
7.4
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Охотники на драконов
6 Охотники на драконов
приключения, анимация 2008, Франция
7.4
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Нью-Йорк, я люблю тебя
7 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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Париж
8 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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По ту сторону кровати
9 По ту сторону кровати
комедия 2008, Франция
7.0
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Вавилон н.э.
10 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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