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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Франция 2007

Рейтинг французских фильмов 2007 года

Жизнь в розовом цвете
1 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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99 франков
2 99 франков
комедия 2007, Франция
7.5
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Такси 4
3 Такси 4
боевик, комедия 2007, Франция
7.4
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Гнездо жаворонка
4 Гнездо жаворонка
драма 2007, Италия / Испания / Великобритания / Франция / Болгария
7.4
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Обитель зла 3
5 Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик 2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.3
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Скафандр и бабочка
6 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Мои черничные ночи
7 Мои черничные ночи
мелодрама 2007, Гонконг / Китай / Франция
7.3
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Золотой век
8 Золотой век
драма 2007, Великобритания / Франция / США / Германия
7.2
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Козырные тузы
9 Козырные тузы
драма, криминал, боевик, комедия 2007, Великобритания / США / Франция
7.2
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MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
10 MAGIC PARIS: 7 историй о Париже
мелодрама 2007, Франция
7.1
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Хитмэн
11 Хитмэн
боевик, криминал, триллер 2007, Франция / США
6.8
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Сегодня ночью я сплю с тобой
12 Сегодня ночью я сплю с тобой
комедия 2007, Франция
6.8
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