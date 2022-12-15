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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Финляндия 2021

Рейтинг финских фильмов 2021 года

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Самые ожидаемые фильмы
867
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
215
Аватар 4 17 декабря 2026
179
Аватар 3 19 декабря 2024
172
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
164
Аквамен 2 16 марта 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Неубиваемый
8.9
Межсезонье
8.8
Душа
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Зеленая миля
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
1+1
9.0
Король Лев
8.9
Ходячий замок
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