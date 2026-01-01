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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Экранизация 2026

Рейтинг фильмов в жанре экранизация 2026 года

Коммерсант 7.9
1 Коммерсант Преуспевающий московский банкир оказывается за решеткой. Пронзительная драма с Александром Петровым
драма, экранизация 2026, Россия
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Мортал Комбат 2 7.7
2 Мортал Комбат 2 Джонни Кейдж и другие лучшие бойцы Земли противостоят захватчикам из Внешнего мира
боевик, фэнтези, фантастика, экранизация , приключения 2026, США
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Супер Марио: Галактическое кино 7.4
3 Супер Марио: Галактическое кино Приключения знаменитого водопроводчика на большом экране продолжаются
приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы 2026, Япония / США
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Запретный плод 6.1
4 Запретный плод Комедийный хоррор о тайном сообществе современных ведьм
комедия, ужасы, экранизация 2026, США
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Самые ожидаемые фильмы
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