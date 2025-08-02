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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2024

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2024 года

Моя геройская академия: Ты следующий 8.2
1 Моя геройская академия: Ты следующий
боевик, анимация, фэнтези, аниме 2024, Япония
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Жизнь Чака 8.0
2 Жизнь Чака Экранизация рассказа Стивена Кинга с Томом Хиддлстоном в главной роли. Фильм одержал победу на кинофестивале "Сандэнс"
драма, фэнтези, фантастика 2024, США
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Злая: Сказка о ведьме Запада 7.8
3 Злая: Сказка о ведьме Запада Музыкальный приквел сказки «Волшебник страны Оз»
мюзикл, фэнтези, мелодрама 2024, США
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Мастер и Маргарита 7.6
4 Мастер и Маргарита Экранизация культового романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь
драма, фэнтези 2024, Россия
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Битлджус Битлджус 7.4
5 Битлджус Битлджус Комедийный хоррор Тима Бёртона о призраке-биоэкзорцисте
комедия, фэнтези, ужасы 2024, США
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Носферату 7.2
6 Носферату Мистическая и пугающая история любви вампира и медиума
драма, фэнтези, ужасы 2024, Чехия / США
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Партенопа 6.5
7 Партенопа Взлёты и падения итальянской красавицы из высшего общества в объективе Паоло Соррентино
драма, фэнтези 2024, Франция / Италия
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Огниво 6.5
8 Огниво Семейное фэнтези о находчивом герое и его чудо-коне
приключения, фэнтези 2024, Россия
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Иван Царевич и Серый Волк 6 6.3
9 Иван Царевич и Серый Волк 6 Иван и его верные друзья встречают героев русских сказок и спасают мир от злого волшебника
приключения, анимация, фэнтези 2024, Россия
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Дети леса 6.2
10 Дети леса Семейное фэнтези о подростке-оборотне и тайной школе
семейный, фэнтези 2024, Австрия / Германия / Италия
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Ворон 6.1
11 Ворон Погибший герой воскресает, чтобы отомстить своим убийцам
фэнтези, боевик, криминал, драма, триллер 2024, США / Великобритания / Франция
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Три богатыря. Ни дня без подвига 5.9
12 Три богатыря. Ни дня без подвига Три увлекательных истории из жизни любимых героев!
анимация, приключения, фэнтези 2024, Россия
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Домовой 5.8
13 Домовой Осиротевшие брат с сестрой сталкиваются с древним злом в доме приёмных родителей
фэнтези, ужасы 2024, Россия
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Пушистое превращение 5.8
14 Пушистое превращение Озорные братья-близнецы спасают волшебный мир от таинственных злодеев
приключения, анимация, фэнтези 2024, Канада / Франция
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Василиса и хранители времени 3.5
15 Василиса и хранители времени Семейное фэнтези о противостоянии юной волшебницы и звезды соцсетей
фэнтези, приключения, семейный 2024, Россия
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