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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2019

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2019 года

Малефисента: Владычица тьмы
1 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Дитя погоды
2 Дитя погоды
аниме , мелодрама, анимация, фэнтези 2019, Япония
8.3
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Вперёд
3 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Соник в кино
4 Соник в кино
фэнтези 2019, США
8.2
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Капитан Марвел
5 Капитан Марвел
приключения, фэнтези, боевик 2019, США
7.8
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Дамбо
6 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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История игрушек 4
7 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Семейка Аддамс
8 Семейка Аддамс
анимация, фэнтези 2019, США
7.7
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Шазам!
9 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Домовой
10 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Код Гиас: Лелуш воскресший
11 Код Гиас: Лелуш воскресший
аниме , анимация, боевик, фэнтези 2019, Япония
7.4
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Снежная королева: Зазеркалье
12 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Маяк
13 Маяк
ужасы, фэнтези 2019, США
7.0
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Яга: Кошмар темного леса
14 Яга: Кошмар темного леса
ужасы, фэнтези, мистика 2019, Россия
6.5
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Хеллбой
15 Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.4
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Тайна печати дракона
16 Тайна печати дракона
приключения, фэнтези 2019, Россия / Китай
6.4
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Эбигейл
17 Эбигейл
фэнтези 2019, Россия
5.7
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Гретель и Гензель
18 Гретель и Гензель
ужасы, фэнтези, триллер 2019, США
5.6
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