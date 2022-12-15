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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2016

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2016 года

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анимация, фэнтези, мелодрама, аниме 2016, Япония
8.6
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Доктор Стрэндж
2 Доктор Стрэндж
фэнтези, приключения 2016, США
8.2
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Варкрафт
3 Варкрафт
приключения, боевик, фэнтези 2016, США
8.2
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Дом странных детей мисс Перегрин
4 Дом странных детей мисс Перегрин
фэнтези, приключения 2016, США
8.1
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Алиса в Зазеркалье
5 Алиса в Зазеркалье
семейный, приключения, фэнтези 2016, США
8.0
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Фантастические твари и где они обитают
6 Фантастические твари и где они обитают
семейный, фэнтези, приключения 2016, Великобритания / США
8.0
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Голос монстра
7 Голос монстра
фантастика, фэнтези 2016, США / Испания
7.6
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Люди Икс: Апокалипсис
8 Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика 2016, США
7.6
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Дэдпул
9 Дэдпул
фэнтези, фантастика, боевик 2016, США / Канада
7.5
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Пит и его дракон
10 Пит и его дракон
приключения, семейный, фэнтези 2016, США
7.4
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Книга джунглей
11 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
12 Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2016, США
7.3
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Черепашки-ниндзя 2
13 Черепашки-ниндзя 2
фантастика, комедия, приключения, фэнтези, боевик 2016, США
7.2
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Тролли
14 Тролли
семейный, анимация, фэнтези, приключения 2016, США
7.2
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Голем
15 Голем
ужасы, триллер, фэнтези 2016, Великобритания
7.2
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Боги Египта
16 Боги Египта
приключения, фэнтези 2016, США
7.0
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
17 Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.9
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Большой и добрый великан
18 Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.6
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Дед Мороз: Битва Магов
19 Дед Мороз: Битва Магов
приключения, семейный, фэнтези 2016, Россия
6.1
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