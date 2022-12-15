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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2014

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2014 года

Хоббит: Битва Пяти Воинств
1 Хоббит: Битва Пяти Воинств
фэнтези, приключения 2014, США
8.2
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Как приручить дракона 2
2 Как приручить дракона 2
комедия, фэнтези, анимация, боевик, приключения 2014, США
8.0
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Посвященный
3 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Люди Икс: Дни минувшего будущего
4 Люди Икс: Дни минувшего будущего
фантастика, боевик, фэнтези 2014, США
7.5
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Ночь в музее: Секрет гробницы
5 Ночь в музее: Секрет гробницы
семейный, комедия, фэнтези 2014, США
7.5
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Дракула
6 Дракула
ужасы, драма, боевик, фэнтези 2014, США
7.4
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Малефисента
7 Малефисента
фэнтези 2014, США
7.4
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Наруто: Последний фильм
8 Наруто: Последний фильм
анимация, фэнтези, боевик, аниме 2014, Япония
7.4
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Академия вампиров
9 Академия вампиров
фэнтези 2014, США
7.1
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Новый Человек-паук: Высокое напряжение
10 Новый Человек-паук: Высокое напряжение
боевик, фэнтези, приключения 2014, США
7.1
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Ной
11 Ной
драма, фэнтези 2014, США
6.9
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Вий 3D
12 Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези 2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.8
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Чем дальше в лес...
13 Чем дальше в лес...
комедия, фэнтези, мюзикл 2014, США
5.8
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