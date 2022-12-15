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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2012

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2012 года

Хоббит: Нежданное путешествие
1 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
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Джон Картер
2 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
3 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
8.0
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Лоракс
4 Лоракс
анимация, фэнтези, семейный 2012, США
7.3
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Новый Человек-паук
5 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
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Белоснежка: месть гномов
6 Белоснежка: месть гномов
комедия, фэнтези 2012, США
7.0
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Гнев титанов
7 Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.1
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