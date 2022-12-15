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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2010

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2010 года

Принц Персии: Пески времени
1 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
2 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения 2010, США / Великобритания
8.4
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Легенды ночных стражей
3 Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.2
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Время ведьм
4 Время ведьм
приключения, фэнтези, драма, триллер 2010, США
7.9
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Сумерки. Сага. Затмение
5 Сумерки. Сага. Затмение
мелодрама, фэнтези 2010, США
7.7
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Страшно красив
6 Страшно красив
мелодрама, ужасы, фэнтези 2010, США
7.4
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Кошмар на улице Вязов
7 Кошмар на улице Вязов
триллер, фэнтези, ужасы 2010, США
7.3
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Впусти меня. Сага
8 Впусти меня. Сага
мелодрама, фэнтези, ужасы, триллер 2010, США / Великобритания
7.1
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Темный мир
9 Темный мир
фэнтези, триллер 2010, Россия
7.1
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Древо жизни
10 Древо жизни
драма, фэнтези, фантастика 2010, США
6.7
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Битва Титанов
11 Битва Титанов
боевик, фэнтези, драма 2010, США
6.5
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