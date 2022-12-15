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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фэнтези 2009

Рейтинг фильмов в жанре фэнтези 2009 года

Сумерки. Сага. Новолуние
1 Сумерки. Сага. Новолуние
фэнтези, мелодрама 2009, США
8.4
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Господин Никто
2 Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама 2009, Бельгия / Канада / Франция
8.3
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Рождественская история
3 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Перси Джексон и похититель молний
4 Перси Джексон и похититель молний
фэнтези, сказка 2009, Канада / США
7.6
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Милые кости
5 Милые кости
триллер, драма, фэнтези 2009, США / Великобритания / Новая Зеландия
7.4
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Другой мир 3: Восстание ликанов
6 Другой мир 3: Восстание ликанов
ужасы, фэнтези, боевик, триллер 2009, США
7.2
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Воображариум доктора Парнаса
7 Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези 2009, Франция / Канада
7.1
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Хранители
8 Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.1
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Соломон Кейн
9 Соломон Кейн
боевик, фэнтези, приключения 2009, Франция / Чехия / Великобритания
6.7
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