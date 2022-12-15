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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2019

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2019 года

Малефисента: Владычица тьмы
1 Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.6
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Холодное сердце 2
2 Холодное сердце 2
анимация, семейный, детский 2019, США
8.6
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Собачья жизнь 2
3 Собачья жизнь 2
семейный 2019, США
8.6
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Король Лев
4 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Камуфляж и шпионаж
5 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Вперёд
6 Вперёд
анимация, семейный, приключения, комедия, фэнтези 2019, США
8.2
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Путь домой
7 Путь домой
приключения, семейный 2019, США
8.1
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Дамбо
8 Дамбо
семейный, фэнтези, приключения 2019, США
7.7
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История игрушек 4
9 История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.7
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Расправь крылья
10 Расправь крылья
приключения, семейный 2019, Франция
7.7
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Домовой
11 Домовой
комедия, фэнтези, семейный 2019, Россия
7.6
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Снежная королева: Зазеркалье
12 Снежная королева: Зазеркалье
анимация, детский, семейный, приключения, фэнтези 2019, Россия
7.2
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Робо
13 Робо
фантастика, семейный 2019, Россия
6.1
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