Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2018

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2018 года

Как приручить дракона 3
1 Как приручить дракона 3
анимация, семейный, комедия, приключения 2018, США
8.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ральф против интернета
2 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстры на каникулах 3: Море зовет
3 Монстры на каникулах 3: Море зовет
анимация, семейный, комедия 2018, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кролик Питер
4 Кролик Питер
анимация, семейный, детский 2018, США
7.9
Оцените
Три богатыря и наследница престола
5 Три богатыря и наследница престола
анимация, приключения, семейный 2018, Россия
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кристофер Робин
6 Кристофер Робин
приключения, комедия, семейный 2018, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Смолфут
7 Смолфут
анимация, фэнтези, комедия, семейный 2018, США
7.5
Оцените
Волшебный парк Джун
8 Волшебный парк Джун
анимация, комедия, приключения, семейный 2018, США / Испания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Псы под прикрытием
9 Псы под прикрытием
комедия, приключения, семейный 2018, США / Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мэри Поппинс возвращается
10 Мэри Поппинс возвращается
мюзикл, семейный 2018, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Папа-мама Гусь
11 Папа-мама Гусь
анимация, комедия, семейный 2018, США / Китай
7.3
Оцените
Щелкунчик и четыре королевства
12 Щелкунчик и четыре королевства
фэнтези, семейный 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
ЛЕГО Фильм-2
13 ЛЕГО Фильм-2
анимация, комедия, семейный 2018, США / Австралия / Дания
7.1
Оцените
Елки Последние
14 Елки Последние
комедия, семейный 2018, Россия
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Излом времени
15 Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Приложение киноафиши