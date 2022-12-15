Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2017

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2017 года

Балерина
1 Балерина
анимация, семейный 2017, Франция / Канада
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джуманджи: Зов джунглей
2 Джуманджи: Зов джунглей
приключения, семейный, фэнтези 2017, США
8.1
Оцените
Последний богатырь
3 Последний богатырь
семейный, комедия 2017, Россия
7.9
Оцените
Приключения Паддингтона 2
4 Приключения Паддингтона 2
фэнтези, семейный, приключения 2017, Великобритания / Франция
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Фиксики. Большой секрет
5 Фиксики. Большой секрет
анимация, детский, семейный, приключения 2017, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Босс-молокосос
6 Босс-молокосос
комедия, семейный 2017, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Трио в перьях
7 Трио в перьях
анимация, комедия, семейный 2017, США / Германия / Бельгия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
8 Тэд-путешественник и Тайна царя Мидаса
семейный, анимация, приключения 2017, Испания
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Елки новые
9 Елки новые
комедия, семейный 2017, Россия
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Звезда «Служебного романа» едва не бросила роль из-за оскорбительно низкого гонорара
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Приложение киноафиши