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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2009

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2009 года

Хатико: самый верный друг
1 Хатико: самый верный друг
семейный, драма 2009, США
8.9
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Ледниковый период 3: Эра динозавров
2 Ледниковый период 3: Эра динозавров
приключения, анимация, семейный, комедия 2009, США
8.3
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Рождественская история
3 Рождественская история
драма, фэнтези, анимация, семейный 2009, США
8.0
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Элвин и бурундуки 2
4 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
5 Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек
семейный, анимация 2009, США
7.7
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анимация, семейный, приключения 2009, США
7.7
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Артур и месть Урдалака
7 Артур и месть Урдалака
сказка, семейный, анимация 2009, Франция
7.7
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Принцесса и лягушка
8 Принцесса и лягушка
мелодрама, мюзикл, комедия, семейный, анимация 2009, США
7.6
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История одного вампира
9 История одного вампира
триллер, семейный, мистика, приключения 2009, США
7.4
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Монстры против пришельцев
10 Монстры против пришельцев
комедия, семейный, анимация 2009, США
7.2
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Ночь в музее 2
11 Ночь в музее 2
комедия, боевик, семейный 2009, США
7.0
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Миссия Дарвина
12 Миссия Дарвина
приключения, семейный, анимация, фантастика 2009, США
7.0
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Планета №51
13 Планета №51
приключения, семейный, анимация, комедия, фантастика 2009, Испания / Великобритания
6.9
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Книга мастеров
14 Книга мастеров
семейный, сказка 2009, Россия
6.0
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Наша Маша и волшебный орех
15 Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация 2009, Россия
4.9
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