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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2007

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2007 года

Рататуй
1 Рататуй
комедия, семейный, анимация 2007, США
8.4
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Гарри Поттер и Орден Феникса
2 Гарри Поттер и Орден Феникса
сказка, семейный, драма, приключения 2007, Великобритания / США
8.1
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Мост в Терабитию
3 Мост в Терабитию
фэнтези, семейный, приключения 2007, США
8.0
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Илья Муромец и Соловей Разбойник
4 Илья Муромец и Соловей Разбойник
приключения, комедия, семейный, анимация 2007, Россия
7.9
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Золотой компас
5 Золотой компас
драма, приключения, семейный, сказка, триллер 2007, США / Великобритания
7.6
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Зачарованная
6 Зачарованная
комедия, приключения, сказка, мюзикл, семейный, анимация 2007, США
7.5
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Шрэк-третий
7 Шрэк-третий
анимация, комедия, приключения, сказка, семейный 2007, США
7.5
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Мой домашний динозавр
8 Мой домашний динозавр
фантастика, приключения, семейный 2007, США
7.4
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Лови волну!
9 Лови волну!
анимация, семейный, комедия 2007, США
7.4
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Братц
10 Братц
комедия, семейный 2007, США
7.3
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Классный мюзикл 2: Каникулы
11 Классный мюзикл 2: Каникулы
мюзикл, семейный, драма, комедия, мелодрама 2007, США
7.3
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Элвин и бурундуки
12 Элвин и бурундуки
семейный, комедия 2007, США
7.1
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Лавка чудес
13 Лавка чудес
семейный, сказка, комедия 2007, США
6.8
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