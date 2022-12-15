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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 2001

Рейтинг фильмов в жанре семейный 2001 года

Унесенные призраками
1 Унесенные призраками
аниме , семейный, анимация, приключения 2001, Япония
8.6
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Шрэк
2 Шрэк
анимация, семейный, комедия 2001, США
8.4
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Гарри Поттер и философский камень
3 Гарри Поттер и философский камень
приключения, семейный, сказка 2001, Великобритания / США
8.4
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Корпорация Монстров
4 Корпорация Монстров
семейный, сказка, комедия, анимация 2001, США
8.3
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