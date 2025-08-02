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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 1963

Рейтинг фильмов в жанре семейный 1963 года

Я купил папу 8.1
1 Я купил папу
комедия, семейный 1963, СССР
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Вступление 7.8
2 Вступление
драма, семейный 1963, СССР
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Королевство Кривых Зеркал 7.7
3 Королевство Кривых Зеркал
сказка, семейный 1963, СССР
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