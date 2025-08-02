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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Семейный 1946

Рейтинг фильмов в жанре семейный 1946 года

Эта замечательная жизнь 8.1
1 Эта замечательная жизнь
семейный, драма, фантастика 1946, США
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Олененок 7.5
2 Олененок
драма, семейный 1946, США
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Каменный цветок 7.5
3 Каменный цветок
сказка, семейный 1946, СССР
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