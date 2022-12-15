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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Сказка 2005

Рейтинг фильмов в жанре сказка 2005 года

Гарри Поттер и кубок огня
1 Гарри Поттер и кубок огня
семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка 2005, США / Великобритания
8.4
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Константин: повелитель тьмы
2 Константин: повелитель тьмы
триллер, боевик, сказка, драма 2005, США / Германия
8.2
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Бэтмен: начало
3 Бэтмен: начало
криминал, триллер, приключения, сказка, боевик 2005, США
7.9
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Труп невесты
4 Труп невесты
анимация, сказка 2005, США
7.8
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Чарли и шоколадная фабрика
5 Чарли и шоколадная фабрика
приключения, сказка, комедия, семейный 2005, США
7.6
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Мадагаскар
6 Мадагаскар
комедия, анимация, приключения, сказка, семейный 2005, США
7.5
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Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
7 Хроники Нарнии: лев, колдунья и волшебный шкаф
сказка, боевик, семейный, драма, приключения 2005, США
7.4
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