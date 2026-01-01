Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Драма
2026
Рейтинг фильмов в жанре драма 2026 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
8.2
1
Золотой дубль
Спортивная драма об успехе Никиты Симоняна во главе футбольного клуба "Арарат"
спорт, драма
2026, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Билеты
6.9
2
Король и Шут. Навсегда
Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
2026, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.7
3
Красавица
Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Билеты
