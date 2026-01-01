Оповещения от Киноафиши
Рейтинг фильмов в жанре драма 2026 года

Золотой дубль 8.2
1 Золотой дубль Спортивная драма об успехе Никиты Симоняна во главе футбольного клуба "Арарат"
спорт, драма 2026, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Король и Шут. Навсегда 6.9
2 Король и Шут. Навсегда Горшок и Князь защищают мир своих песен от коварного Некроманта
приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Красавица 6.7
3 Красавица Зимой 1941 года военный получает работу в ленинградском зоосаде
драма, военный, приключения, исторический 2026, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
