Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2025

Рейтинг фильмов в жанре драма 2025 года

Нэчжа побеждает Царя драконов 8.4
1 Нэчжа побеждает Царя драконов Фэнтези на основе китайской мифологии, ставшее самым кассовым мультфильмом в истории
анимация, драма, фэнтези 2025, Китай
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Кончится лето 7.5
2 Кончится лето Криминальная драма с Юрой Борисовым о братских узах и сломанных судьбах
драма 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Рэкетир. Новые времена 7.5
3 Рэкетир. Новые времена Казахский боевик о кровной мести в мире больших денег
драма, криминал 2025, Казахстан
Оцените
Смотреть трейлер
Оставь это ветру 7.5
4 Оставь это ветру Неожиданная история любви бизнесвумен и сёрфера
драма, мелодрама 2025, Турция
Оцените
Смотреть трейлер
Плагиатор 7.5
5 Плагиатор Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои
драма, мелодрама, фантастика 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Грешники 7.5
6 Грешники Вампиры заявляются на вечеринку, которую закатили гангстеры-близнецы. Авторский хоррор от режиссера «Черной пантеры»
драма 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Злой город 7.3
7 Злой город Золотая Орда сталкивается с непобедимым русским духом
боевик, драма, исторический 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Гадкая сестра 7.2
8 Гадкая сестра Хоррор по мотивам "Золушки" о неказистой девушке, которую жестоким образом готовят к браку с принцем
комедия, драма, ужасы 2025, Дания / Норвегия / Польша / Швеция
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Расплата 2 7.2
9 Расплата 2 Киллер-математик и его брат берутся за опасное расследование. Бен Аффлек и Джон Бернтал в сиквеле «Расплаты» 2016 года
боевик, криминал, драма 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Микки 17 7.1
10 Микки 17 Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
приключения, драма, фантастика 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Каратэ-пацан: Легенды 7.1
11 Каратэ-пацан: Легенды Новая часть знаменитой бойцовской франшизы с Ральфом Маччио и Джеки Чаном
боевик, драма 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Пророк. История Александра Пушкина 7.0
12 Пророк. История Александра Пушкина От лицейских дней до роковой дуэли: история жизни русского поэта
драма 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия Билеты
Группа крови 7.0
13 Группа крови Плененные советские дети решаются на побег из нацистского лагеря
военный, драма 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер Билеты
Война и музыка 6.3
14 Война и музыка Друзья-музыканты ищут свой путь к спасению на войне
драма, исторический, военный 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Последнее завтра 6.2
15 Последнее завтра Популярный музыкант знакомится с таинственной девушкой и погружается в онейрический трип
драма 2025, США
Оцените
Смотреть трейлер
Финал 6.2
16 Финал Российская сборная по волейболу готовится к решающему матчу за золото Олимпийских игр
драма, спорт 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Жига. На полной скорости 5.7
17 Жига. На полной скорости Жигули деда превращают парня в гонщика-дрифтера
боевик, драма 2025, Россия
Оцените
Смотреть трейлер
Белоснежка 2.9
18 Белоснежка Игровой ремейк классического диснеевского мультфильма 1937 года по сказке братьев Гримм
приключения, драма, семейный 2025, США / Германия
Оцените
Смотреть трейлер Рецензия
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2024 года Лучшие фильмы 2023 года Лучшие фильмы 2022 года Лучшие фильмы 2021 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
787
Аватар 3: Огонь и пепел 27 декабря 2025
506
Чебурашка 2 1 января 2026
120
Фантастическая четверка: Первые шаги 2 августа 2025
112
Три богатыря и свет клином 25 декабря 2025
88
Домовенок Кузя 2 19 марта 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Меня зовут Любовь
8.8
BTS: Разбей тишину: Фильм
8.8
Как приручить дракона
8.7
Унесенные призраками
8.7
Кейпоп-охотницы на демонов
Топ 1000 лучших фильмов
9.2
Атака титанов: Последняя атака
9.1
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] в Сеуле
9.1
Побег из Шоушенка
8.9
Зеленая миля
8.8
Властелин Колец: Братство Кольца
Ди Каприо был не сумасшедшим? Разбираем загадку последней сцены «Острова проклятых» — ее поняли лишь единицы
7 мощных мини-сериалов Netflix, которые можно проглотить за выходные — и не пожалеть ни минуты: осталось только нажать «play»
От режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда»: вышел новый трейлер самой жестокой экранизации Кинга (один шаг — и ты труп)
Что такое «Гравити Фолз»? Не все знают, откуда взялось название, и как оно «спойлерит» сюжет мультфильма
Звезда «Крестного отца» рассказал, почему считает первый фильм лучше второго — все дело в другом актере
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Новички с амбициями: топ-5 сериалов 2025 года с высокими рейтингами — от триллера до комедии (есть даже российский проект)
Хорошо смеется тот, кто разбирается в комедиях СССР: взгляните на 6 вопросов и отличите миф от правды (тест)
Добро пожаловать в семью: топ-5 самых высокооцененных фильмов от Marvel, к которым уже присоединилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»
Понравился «Хрустальный» с Васильевым? Вот еще 3 похожих сериала — без «Невского» и «Фишера», но с высоким рейтингом
«Куда же все смотрят?»: на хитовую «Этерну» подсела сама Лариса Гузеева, но вовсе не из-за сюжета (и уже выбрала своего краша)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше