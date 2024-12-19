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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2023

Рейтинг фильмов в жанре драма 2023 года

Праведник
1 Праведник
военный, драма, исторический 2023, Россия
9.3
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Топ 1000 лучших фильмов
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9.5
Разбой
9.3
Праведник
9.2
Чебурашка
9.1
Аватар 2: Путь воды
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