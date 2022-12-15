Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2018

Рейтинг фильмов в жанре драма 2018 года

Богемская рапсодия
1 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Зеленая книга
2 Зеленая книга
драма 2018, США
8.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Капернаум
3 Капернаум
драма 2018, Ливан / Франция
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Звезда родилась
4 Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл 2018, США
8.2
Оцените
Отель Мумбаи: Противостояние
5 Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Укрась прощальное утро цветами обещания
6 Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме 2018, Япония
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Непрощенный
7 Непрощенный
драма 2018, Россия
8.1
Оцените
Величайший шоумен
8 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Игры разумов
9 Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.1
Оцените
Крид 2
10 Крид 2
спорт, драма, боевик 2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
11 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал 2018, Россия
7.9
Оцените
Во власти стихии
12 Во власти стихии
драма 2018, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Черная Пантера
13 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тренер
14 Тренер
спорт, драма 2018, Россия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Грех
15 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Альфа
16 Альфа
боевик, триллер, драма 2018, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гоголь. Страшная месть
17 Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.5
Оцените
Дыши во мгле
18 Дыши во мгле
фантастика, драма 2018, Франция
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Тобол
19 Тобол
драма, исторический 2018, Россия
7.5
Оцените
Временные трудности
20 Временные трудности
драма 2018, Россия
7.5
Оцените
Завод
21 Завод
драма 2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
Собибор
22 Собибор
военный, драма 2018, Россия
7.5
Оцените
Остров собак
23 Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези 2018, США
7.4
Оцените
Лето
24 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Во всё тяжкое
25 Во всё тяжкое
драма, комедия 2018, США
7.3
Оцените
Человек на Луне
26 Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дождливый день в Нью-Йорке
27 Дождливый день в Нью-Йорке
драма 2018, США
7.3
Оцените
Две королевы
28 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Несокрушимый
29 Несокрушимый
военный, драма 2018, Россия
7.1
Оцените
1+1: Голливудская история
30 1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гоголь. Вий
31 Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.9
Оцените
Дом, который построил Джек
32 Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы 2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
Оцените
Конченая
33 Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.8
Оцените
Вдовы
34 Вдовы
триллер, драма, криминал 2018, США / Великобритания
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Селфи
35 Селфи
драма, триллер 2018, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
К звездам
36 К звездам
фантастика, драма 2018, США / Бразилия
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дубликат
37 Дубликат
драма 2018, США
5.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
На районе
38 На районе
драма 2018, Россия
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Море соблазна
39 Море соблазна
триллер, драма 2018, США
5.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
На Париж
40 На Париж
военный, драма 2018, Россия
3.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Астрал: Новое измерение
41 Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика 2018, Великобритания
3.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Приложение киноафиши