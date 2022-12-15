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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Сериалы
1
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
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2
Зеленая книга
драма
2018, США
8.7
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3
Капернаум
драма
2018, Ливан / Франция
8.3
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4
Звезда родилась
драма, мелодрама, мюзикл
2018, США
8.2
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5
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал
2018, Австрия
8.1
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6
Укрась прощальное утро цветами обещания
анимация, драма, приключения, аниме
2018, Япония
8.1
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7
Непрощенный
драма
2018, Россия
8.1
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8
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма
2018, США
8.1
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9
Игры разумов
драма, детектив, биография
2018, Ирландия
8.1
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10
Крид 2
спорт, драма, боевик
2018, США
7.9
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11
Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
комедия, драма, криминал
2018, Россия
7.9
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12
Во власти стихии
драма
2018, США
7.9
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13
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.8
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14
Тренер
спорт, драма
2018, Россия
7.7
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15
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
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16
Альфа
боевик, триллер, драма
2018, США
7.7
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17
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика
2018, Россия
7.5
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18
Дыши во мгле
фантастика, драма
2018, Франция
7.5
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19
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.5
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20
Временные трудности
драма
2018, Россия
7.5
Оцените
21
Завод
драма
2018, Россия / Франция
7.5
Оцените
22
Собибор
военный, драма
2018, Россия
7.5
Оцените
23
Остров собак
анимация, комедия, драма, фэнтези
2018, США
7.4
Оцените
24
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.4
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25
Во всё тяжкое
драма, комедия
2018, США
7.3
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26
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.3
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27
Дождливый день в Нью-Йорке
драма
2018, США
7.3
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28
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.2
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29
Несокрушимый
военный, драма
2018, Россия
7.1
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30
1+1: Голливудская история
драма, комедия
2018, США
7.0
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31
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический
2018, Россия
6.9
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32
Дом, который построил Джек
триллер, драма, ужасы
2018, Дания / Франция / Германия / Швейцария
6.8
Оцените
33
Конченая
драма, триллер
2018, США / Великобритания
6.8
Оцените
34
Вдовы
триллер, драма, криминал
2018, США / Великобритания
6.5
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35
Селфи
драма, триллер
2018, Россия
6.3
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36
К звездам
фантастика, драма
2018, США / Бразилия
6.2
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37
Дубликат
драма
2018, США
5.9
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38
На районе
драма
2018, Россия
5.7
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39
Море соблазна
триллер, драма
2018, США
5.5
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40
На Париж
военный, драма
2018, Россия
3.8
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41
Астрал: Новое измерение
ужасы, драма, фантастика
2018, Великобритания
3.4
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