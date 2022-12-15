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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2016

Рейтинг фильмов в жанре драма 2016 года

По соображениям совести
1 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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28 панфиловцев
2 28 панфиловцев
военный, драма 2016, Россия
8.2
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Молот
3 Молот
драма, спорт 2016, Россия
8.1
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Обещание
4 Обещание
драма, исторический, триллер 2016, США
8.0
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Чудо на Гудзоне
5 Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
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Землетрясение
6 Землетрясение
драма 2016, Россия
7.9
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Расплата
7 Расплата
драма 2016, США
7.9
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Опасная игра Слоун
8 Опасная игра Слоун
драма 2016, США
7.9
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2+1
9 2+1
комедия, семейный, драма, мелодрама 2016, Франция / Великобритания
7.9
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И грянул шторм
10 И грянул шторм
драма, триллер 2016, США
7.9
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Экипаж
11 Экипаж
драма, приключения, триллер 2016, Россия
7.8
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Идеальные незнакомцы
12 Идеальные незнакомцы
драма, комедия 2016, Италия
7.8
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После тебя
13 После тебя
драма 2016, Россия
7.7
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Ледокол
14 Ледокол
драма 2016, Россия
7.7
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Под покровом ночи
15 Под покровом ночи
триллер, драма 2016, США
7.7
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Отмель
16 Отмель
триллер, драма 2016, США
7.7
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Лунный свет
17 Лунный свет
драма 2016, США
7.7
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Глубоководный горизонт
18 Глубоководный горизонт
драма 2016, США
7.6
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Игра на понижение
19 Игра на понижение
драма 2016, США
7.6
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Призрачная красота
20 Призрачная красота
драма 2016, США
7.6
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Это всего лишь конец света
21 Это всего лишь конец света
драма 2016, Франция / Канада
7.6
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Любой ценой
22 Любой ценой
криминал, драма 2016, США
7.5
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Жена смотрителя зоопарка
23 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Лев
24 Лев
драма 2016, Великобритания / Австралия / США
7.5
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Ученик
25 Ученик
драма 2016, Россия
7.5
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Новая эра Z
26 Новая эра Z
ужасы, триллер, драма 2016, США / Великобритания
7.5
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Матрица времени
27 Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.5
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Дуэлянт
28 Дуэлянт
драма 2016, Россия
7.4
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Рай
29 Рай
драма 2016, Россия / Германия
7.4
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Книга джунглей
30 Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези 2016, США
7.4
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Патерсон
31 Патерсон
драма 2016, США
7.4
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Ла-Ла Ленд
32 Ла-Ла Ленд
мюзикл, драма, мелодрама, комедия 2016, США
7.3
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Джеки
33 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Во всем виноват енот
34 Во всем виноват енот
комедия, драма 2016, США
7.2
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Капитан Фантастик
35 Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения 2016, США
7.2
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Коллектор
36 Коллектор
криминал, драма 2016, Россия
7.1
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Человек - швейцарский нож
37 Человек - швейцарский нож
приключения, драма, комедия 2016, США
7.0
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Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
38 Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
драма, детектив, боевик, криминал, триллер 2016, США
7.0
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Перестрелка
39 Перестрелка
криминал, боевик, драма 2016, Франция / Великобритания
6.9
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Лекарство от здоровья
40 Лекарство от здоровья
драма, ужасы, детектив, триллер 2016, США
6.8
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Затерянный город Z
41 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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Орбита 9
42 Орбита 9
фантастика, драма, мелодрама 2016, Испания
6.0
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Викинг
43 Викинг
исторический, драма 2016, Россия
5.2
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