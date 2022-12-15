Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Рейтинг фильмов
Топ 1000 лучших фильмов
Драма
2008
Рейтинг фильмов в жанре драма 2008 года
Топ 1000
Самые ожидаемые
В прокате
Сериалы
1
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
2
Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик
2008, США
8.3
Оцените
3
Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия
2008, Великобритания
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
4
Семь жизней
драма
2008, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
5
На крючке
драма, триллер
2008, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
6
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
7
Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер
2008, США / Германия
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8
Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма
2008, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
9
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
10
Анна Каренина
драма
2008, Россия
7.7
Оцените
11
Двадцать одно
драма
2008, США
7.7
Оцените
12
Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения
2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
13
Гран Торино
драма
2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
14
Короли улиц
драма, триллер
2008, США
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
15
Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика
2008, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
16
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
17
Отголоски прошлого
драма, биография
2008, Великобритания
7.6
Оцените
18
Совокупность лжи
драма
2008, США
7.6
Оцените
19
Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма
2008, Россия
7.6
Оцените
20
Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл
2008, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
21
Герцогиня
исторический, драма
2008, Великобритания
7.5
Оцените
22
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия
2008, Великобритания / Бельгия
7.4
Оцените
23
Право на убийство
криминал, драма
2008, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
24
Морфий
драма
2008, Россия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
25
Дневники нимфоманки
драма
2008, Испания
7.4
Оцените
26
Ушедшие
драма
2008, Япония
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
27
Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы
2008, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
28
Воспоминания неудачника
драма
2008, Великобритания
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
29
Макс Пэйн
драма, боевик, триллер
2008, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
30
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения
2008, США
7.3
Оцените
31
Австралия
драма, вестерн, военный, приключения
2008, США / Австралия
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
32
Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма
2008, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
33
Дорога перемен
драма
2008, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
34
Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма
2008, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
35
Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник
2008, США / Франция
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
36
После прочтения сжечь
драма, комедия
2008, США
7.2
Оцените
37
Дорога
триллер, фантастика, драма
2008, США
7.2
Оцените
38
Париж
комедия, мелодрама, драма
2008, Франция
7.1
Оцените
39
Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия
2008, США / Испания
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
40
Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма
2008, Великобритания / США
7.1
Оцените
41
Интернэшнл
драма, триллер
2008, США / Германия
7.0
Оцените
42
Явление
драма, фантастика
2008, Индия / США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
43
Первая любовь
мюзикл, семейный, драма
2008, Россия
7.0
Оцените
44
Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер
2008, Германия / Канада / США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
45
Юленька
ужасы, драма
2008, Россия
6.9
Оцените
46
Скажи Лео
драма
2008, Россия
6.7
Оцените
47
Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма
2008, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
48
Платон
драма, комедия
2008, Россия
6.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
49
Все умрут, а я останусь
комедия, драма
2008, Россия
6.3
Оцените
50
Однажды в Голливуде
комедия, драма
2008, США
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
51
Розыгрыш
семейный, драма
2008, Россия
6.2
Оцените
52
Тайна Чингис Хаана
драма, исторический
2008, Россия / Монголия / США
5.6
Оцените
53
Удушье
драма, комедия
2008, США
5.6
Оцените
54
Харви Милк
биография, драма
2008, США
5.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
анимация
аниме
балет
биография
боевик
вестерн
военный
детектив
детский
документальный
драма
исторический
катастрофа
комедия
концерт
короткометражный
криминал
мелодрама
мистика
музыка
мюзикл
приключения
сборник
семейный
сказка
спорт
триллер
ужасы
фантастика
фэнтези
эротика
Страна
Австралия
Австрия
Аргентина
Беларусь
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Германия
Гонконг
Греция
Дания
Индия
Индонезия
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Катар
Китай
Колумбия
Корея
Латвия
Ливан
Лихтенштейн
Люксембург
Македония
Мальта
Марокко
Мексика
Монако
Монголия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Польша
Португалия
Россия
Румыния
СССР
США
Сербия
Сингапур
Таиланд
Турция
Украина
ФРГ
Финляндия
Франция
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Югославия
Япония
Год
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1969
1968
1966
1964
1961
1957
1956
1955
1940
Применить
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы
Топ 1000 лучших фильмов
Лучшие фильмы в прокате
Лучшие фильмы 2021 года
Лучшие фильмы 2020 года
Лучшие фильмы 2019 года
Лучшие фильмы 2018 года
Лучшие отечественные фильмы
Лучшие фильмы по странам
Лучшие фильмы по жанрам
Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды
15 декабря 2022
206
Аватар 4
17 декабря 2026
173
Аватар 3
19 декабря 2024
148
Аквамен 2
16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки
10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Почти полностью парализован: раскрыто жуткое состояние Бориса Моисеева
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Без пластики: россиянам показали настоящие лица Пугачевой и Ротару
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните лысую Дашу из «Брата 2»? Теперь ее не узнать
Американец поставил на место судей российского «Голоса»: «Никто из них не сможет так спеть»
«Еда для коров»: иностранцы высмеяли блюдо из советского кино
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом