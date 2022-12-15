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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2008

Рейтинг фильмов в жанре драма 2008 года

Загадочная история Бенджамина Баттона
1 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Темный рыцарь
2 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Миллионер из трущоб
3 Миллионер из трущоб
мелодрама, драма, комедия 2008, Великобритания
8.2
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Семь жизней
4 Семь жизней
драма 2008, США
8.1
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На крючке
5 На крючке
драма, триллер 2008, США
8.1
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Адмиралъ
6 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Чтец
7 Чтец
мелодрама, исторический, военный, драма, триллер 2008, США / Германия
8.0
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Классный мюзикл: Выпускной
8 Классный мюзикл: Выпускной
мелодрама, комедия, мюзикл, семейный, драма 2008, США
7.8
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Судный день
9 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Анна Каренина
10 Анна Каренина
драма 2008, Россия
7.7
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Двадцать одно
11 Двадцать одно
драма 2008, США
7.7
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Телепорт
12 Телепорт
триллер, фантастика, драма, приключения 2008, США
7.7
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Гран Торино
13 Гран Торино
драма 2008, США
7.7
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Короли улиц
14 Короли улиц
драма, триллер 2008, США
7.7
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Монстро
15 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
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Еще одна из рода Болейн
16 Еще одна из рода Болейн
драма, исторический 2008, Великобритания
7.6
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Отголоски прошлого
17 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Совокупность лжи
18 Совокупность лжи
драма 2008, США
7.6
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Господа офицеры: спасти императора
19 Господа офицеры: спасти императора
исторический, драма 2008, Россия
7.6
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Шаг вперед 2: улицы
20 Шаг вперед 2: улицы
мелодрама, драма, мюзикл 2008, США
7.5
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Герцогиня
21 Герцогиня
исторический, драма 2008, Великобритания
7.5
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Залечь на дно в Брюгге
22 Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.4
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Право на убийство
23 Право на убийство
криминал, драма 2008, США
7.4
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Морфий
24 Морфий
драма 2008, Россия
7.4
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Дневники нимфоманки
25 Дневники нимфоманки
драма 2008, Испания
7.4
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Ушедшие
26 Ушедшие
драма 2008, Япония
7.4
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Хеллбой 2: Золотая армия
27 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Воспоминания неудачника
28 Воспоминания неудачника
драма 2008, Великобритания
7.3
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Макс Пэйн
29 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
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10 000 лет до нашей эры
30 10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.3
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Австралия
31 Австралия
драма, вестерн, военный, приключения 2008, США / Австралия
7.3
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Спайдервик: Хроники
32 Спайдервик: Хроники
семейный, приключения, сказка, драма 2008, США
7.3
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Дорога перемен
33 Дорога перемен
драма 2008, США / Великобритания
7.2
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Зак и Мири снимают порно
34 Зак и Мири снимают порно
комедия, мелодрама, драма 2008, США
7.2
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Нью-Йорк, я люблю тебя
35 Нью-Йорк, я люблю тебя
мелодрама, драма, сборник 2008, США / Франция
7.2
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После прочтения сжечь
36 После прочтения сжечь
драма, комедия 2008, США
7.2
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Дорога
37 Дорога
триллер, фантастика, драма 2008, США
7.2
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Париж
38 Париж
комедия, мелодрама, драма 2008, Франция
7.1
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Вики Кристина Барселона
39 Вики Кристина Барселона
мелодрама, драма, комедия 2008, США / Испания
7.1
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Квант милосердия
40 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Интернэшнл
41 Интернэшнл
драма, триллер 2008, США / Германия
7.0
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Явление
42 Явление
драма, фантастика 2008, Индия / США
7.0
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Первая любовь
43 Первая любовь
мюзикл, семейный, драма 2008, Россия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
44 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Юленька
45 Юленька
ужасы, драма 2008, Россия
6.9
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Скажи Лео
46 Скажи Лео
драма 2008, Россия
6.7
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Опасный Бангкок
47 Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма 2008, США
6.5
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Платон
48 Платон
драма, комедия 2008, Россия
6.3
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Все умрут, а я останусь
49 Все умрут, а я останусь
комедия, драма 2008, Россия
6.3
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Однажды в Голливуде
50 Однажды в Голливуде
комедия, драма 2008, США
6.2
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Розыгрыш
51 Розыгрыш
семейный, драма 2008, Россия
6.2
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Тайна Чингис Хаана
52 Тайна Чингис Хаана
драма, исторический 2008, Россия / Монголия / США
5.6
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Удушье
53 Удушье
драма, комедия 2008, США
5.6
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Харви Милк
54 Харви Милк
биография, драма 2008, США
5.5
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