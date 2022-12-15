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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2003

Рейтинг фильмов в жанре драма 2003 года

Последний самурай
1 Последний самурай
приключения, боевик, военный, драма 2003, США
8.0
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Двойной форсаж
2 Двойной форсаж
боевик, триллер, драма, криминал 2003, США / Германия
7.8
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Крупная рыба
3 Крупная рыба
приключения, сказка, комедия, драма 2003, США
7.8
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Влюбись в меня, если осмелишься
4 Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.5
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Возвращение
5 Возвращение
драма 2003, Россия
7.5
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Убить Билла
6 Убить Билла
драма, комедия, криминал, триллер, боевик 2003, США
7.5
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Мечтатели
7 Мечтатели
эротика, драма 2003, Франция / Великобритания / Италия
7.5
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Догвилль
8 Догвилль
триллер, драма 2003, Дания / Швеция / Норвегия / Финляндия / Великобритания / Франция / Германия / Нидерланды
7.3
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Люди Икс 2
9 Люди Икс 2
боевик, драма, фантастика 2003, США
7.2
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Весна, лето, осень, зима... и снова весна
10 Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма 2003, Корея / Германия
7.1
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Бумер
11 Бумер
триллер, драма 2003, Россия
6.9
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