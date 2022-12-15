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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 2001

Рейтинг фильмов в жанре драма 2001 года

Игры разума
1 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Сладкий ноябрь
2 Сладкий ноябрь
комедия, драма, мелодрама 2001, США
7.9
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Другие
3 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Малхолланд Драйв
4 Малхолланд Драйв
драма, триллер, мистика 2001, Франция / США
7.7
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Мулен Руж
5 Мулен Руж
мюзикл, драма 2001, Австрия / США
7.4
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Планета Ка-ПЭКС
6 Планета Ка-ПЭКС
мистика, фантастика, драма 2001, США
7.4
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