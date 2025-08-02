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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1963

Рейтинг фильмов в жанре драма 1963 года

Живые и мертвые 7.9
1 Живые и мертвые
драма, военный 1963, СССР
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Порожний рейс 7.9
2 Порожний рейс
драма 1963, СССР
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Вступление 7.8
3 Вступление
драма, семейный 1963, СССР
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Онлайн
Молчание 7.7
4 Молчание
драма 1963, Швеция
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Восемь с половиной 7.7
5 Восемь с половиной
драма 1963, Италия / Франция
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У твоего порога 7.5
6 У твоего порога
драма, военный 1963, СССР
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