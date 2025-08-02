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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1959

Рейтинг фильмов в жанре драма 1959 года

Баллада о солдате 8.3
1 Баллада о солдате
драма, военный, мелодрама 1959, СССР
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Неотправленное письмо 8.1
2 Неотправленное письмо
драма 1959, СССР
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Судьба человека 8.0
3 Судьба человека
военный, драма 1959, СССР
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Сладкая жизнь 8.0
4 Сладкая жизнь
драма, комедия 1959, Италия / Франция
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Билеты
Отчий дом 7.8
5 Отчий дом
драма 1959, СССР
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Шинель 7.8
6 Шинель
драма 1959, СССР
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Поднятая целина 7.6
7 Поднятая целина
драма 1959, СССР
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