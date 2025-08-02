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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Драма 1935

Рейтинг фильмов в жанре драма 1935 года

Осведомитель 7.7
1 Осведомитель
криминал, драма 1935, США
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Жизнь Бенгальского улана 7.6
2 Жизнь Бенгальского улана
приключения, драма, военный 1935, США
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Повесть о Луи Пастере 7.6
3 Повесть о Луи Пастере
драма, биография 1935, США
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У самого синего моря 7.4
4 У самого синего моря
мелодрама, мюзикл, драма 1935, СССР
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Летчики 7.2
5 Летчики
драма, мелодрама 1935, СССР
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